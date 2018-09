Pleidooi voor generaal pardon oude woonsituaties in recreatiebungalows Putten

Eerste stap gezet richting nieuwe woonwijk in Nunspeet

27 september Of de bouw van een nieuwe woonwijk in 't Hul Noord in Nunspeet noodzakelijk en wenselijk is, daar is de lokale politiek nog niet van overtuigd. Toch stemde de gemeenteraad donderdagavond in met het plan om alvast veertig hectare landbouwgrond te claimen ten noorden van de Hullerweg.