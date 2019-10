Plek aan de biertafel nog de enige kans om de Tiroler Mädels mee te maken bij het Oktoberfest in Harderwijk

75 jaar verdriet: de razzia van Putten in 18 foto's

16:00 Het is 75 jaar geleden dat de Duitsers Putten binnenvielen en alle mannen uit het dorp afvoerden naar concentratiekampen. Het lijkt zo lang geleden, maar het verdriet in het Veluwse dorp is nog altijd groot. Vandaag begint de herdenking aan deze helse periode. De razzia van Putten in beeld.