Poes Puck beschoten met bukskogel in Putten: 'Maag, darm en alvleesklier zijn doorboord’

Heerde zet de coronavrij­wil­li­gers in het zonnetje

6 december Eigenlijk is iedere vrijwilliger een winnaar in 2020, vindt de gemeente Heerde. Toch reikt wethouder Jan Berkhoff morgen één vrijwilligersprijs uit, gekozen door de inwoners. Maar dan wel weer als blijk van waardering voor ieders inzet in dit coronajaar.