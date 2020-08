Polen mogen op De Heidehoek in Wezep wonen, dus trekt de gemeente mogelijkheid voor een boete in

Als mensen niet langs foodtruck mogen, komt foodtruck langs mensen op festival in Harderwijk

27 augustus Bezoekers zitten aan tafel en de foodtrucks, bars en ander vermaak komen voorbij. Het is de omgekeerde wereld, maar wel de realiteit bij het Stoet Festival op 12 en 13 september in Harderwijk. In coronatijd de opvolger van Blije Bietjes.