Politicus: Putten heeft behoefte aan hoogbouw

Krijgt Putten binnenkort zijn eerste flatgebouw? De woningnood in Putten is zo groot dat het nodig is om hoogbouw neer te zetten, stelt politicus Lubbert van den Heuvel.

Van den Heuvel is fractievoorzitter van de ChristenUnie Putten, de op-een-na grootste partij in het dorp, die mee in de regerende coalitie zit. De politicus reageert op de aanhoudende en bijna niet te honoreren vraag naar goedkope woonruimte door Puttense jeugd en door ex-bewoners van recreatiebungalows die uit hun bungalows worden gejaagd.

Tien verdiepingen

Hij licht zijn signaal toe: ,,De grond in Putten is schaars en duur. En er is veel vraag naar goedkopere huizen bij de jeugd, bij mensen die uit een recreatiebungalow weg moeten, bij arbeidsmigranten, bij vluchtelingen. Putten heeft een overspannen woningmarkt. We zullen anders moeten gaan nadenken om oplossingen te realiseren. We moeten maatregelen nemen die out-of-the-box zijn. Hoogbouw kan best in Putten. Vijf verdiepingen hoog, maar misschien wel acht of tien.’’

In Putten staat geen enkele flat. Het hoogste woongebouw heeft vijf verdiepingen. Van den Heuvel: ,,In Putten hebben we de mentaliteit van ‘wat de boer niet kent dat vreet-ie niet‘. Ik ben zelf ook zo. Maar nu wordt het tijd om het woonruimteprobleem anders aan te pakken. Hoogbouw hoeft niet lelijk te zijn. Een hoog woongebouw is niet direct een Oost-Europaflat. Je kan er best iets moois van maken.’’

Matchpoint

De politicus denkt aan hoogbouw op de locatie Matchpoint aan de Nijkerkerstraat en in de Wallenbergstraat. Ook voor Rimpeler ziet Van den Heuvel kansen voor hoogbouw. ,,Een stedenbouwkundige zou met deze insteek eens naar de nieuwbouwlocaties kunnen kijken.’’

Van den Heuvel wil het nadenken over hoogbouw combineren met maatregelen op het gebied van duurzaamheid en gasloos bouwen. ,,Een of twee flatgebouwen kan je misschien met een eigen mini-wijkcentrale verwarmen en dus gasloos bouwen,’’ stelt de man van ChristenUnie.

De politicus gaat zijn wensen en suggesties neerleggen bij de gemeente Putten met het verzoek er serieus over te brainstormen en snel in te handelen.