Politie deelt boetes uit op Veluwe voor rijden onder invloed

Hardnekki­ge winkeldie­veg­ge uit Mongolië opgepakt in Ermelo

18 mei Een vrouw uit Mongolië liep door oplettend personeel van de Kruidvat in Ermelo vandaag tegen de lamp. Ze had al diverse winkeldiefstallen in Nederland gepleegd, waardoor beelden van haar waren verspreid. Een personeelslid herkende haar, waardoor ze kon worden aangehouden.