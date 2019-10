Politie Harderwijk heeft dan toch eindelijk z’n Coppie Koffie

Ziekenhui­zen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhui­zen in zwaar weer

16:00 De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018 stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van de landelijke ranglijst met 64 ziekenhuizen.