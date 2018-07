Politie Harderwijk komt bijna altijd op tijd (in juni)

Het team meldt in een bericht op de pagina: 'De afgelopen maanden hebben we op Facebook laten zien hoe snel we er zijn als het er toe doet. Als je getuige of slachtoffer bent van een overval, straatroof of ander ernstig incident wil je immers dat de politie zo snel mogelijk komt om je te helpen.'

Terugmelding

Bij 52 spoedmeldingen was de politie op tijd. 'Veel spoedmeldingen waar wij voor in actie komen, gaan over ongevallen of zijn aan gezondheid gerelateerd. In een groot aantal van deze meldingen verlenen wij samen met de brandweer en/of ambulance hulp. In negen gevallen was de ambulance of de brandweer er eerder dan de politie en binnen 15 minuten aanwezig om hulp te verlenen', aldus de politie op Facebook.