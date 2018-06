Politie komt op afspraak bij mensen

De politieposten in Elburg, Oldebroek/Wezep, Heerde en Hattem zijn vanaf deze maand niet meer op vaste tijden geopend voor publiek. Wel is het mogelijk om afspraken te maken met de agenten, die dan eventueel naar de dorpspost of zelfs bij de mensen thuis kunnen komen.

Ad Evink, teamchef van de politie Veluwe-Noord, zegt dat omwille van meer efficiency en betere service is besloten om burgers nog slechts op afspraak te ontmoeten. ,,Soms zat een politiemedewerker op een dorpspost te wachten of er überhaupt iemand op het bureau zou komen. In plaats van die tijd te wachten, kan hij de tijd nu gebruiken om de wijken in te gaan.''

Om de service naar de mensen in tact te houden, kunnen er afspraken met agenten worden gemaakt op dorpslocatie, of desnoods bij de mensen thuis. De agenten hebben computers tot hun beschikking, zodat ter plaatse een aangifte kan worden gedaan of een verslag kan worden opgemaakt. Als zaken telefonisch afgehandeld kunnen worden, wordt daarvoor gekozen. Ook kunnen mensen chatten met de politie over algemene vragen, zoals nu ook al op vaste tijden al gebeurt met de jeugd in het kader van 'Vraag het de politie'.