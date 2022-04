Politie lost schot en tasert man (19) op terras in Vaassen: ‘Er klonk een gigantische schreeuw’

VIDEOEen politieagent heeft vanmorgen een waarschuwingsschot gelost in het centrum van Vaassen. Daarna hebben agenten een 19-jarige man uit Epe getaserd die aan een terrastafel zat van Grand Café de Toren met een pistool voor zijn neus. Later bleek het te gaan om een balletjespistool.

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff: ,,Wij kregen vanmorgen iets na acht uur een melding binnen van iemand die een man zag zitten op het terras van het café. Hij meldde ook dat er een pistool lag op het tafeltje voor de man.’’

De politie heeft vervolgens de procedure ingezet die gangbaar is als iemand wordt benaderd die een (nep)vuurwapen bij zich draagt. Daarbij gaan politieagenten met gerichte en geladen vuurwapens op een verdachte af.

Een deel van het centrum van Vaassen is afgezet nadat de politie een man heeft getaserd die een vuurwapen bij zich droeg.

Getaserd

Westerhoff: ,,De man was daarvan echter niet onder de indruk, waarna een waarschuwingsschot is gelost. Uiteindelijk is de man met behulp van een taser ingerekend en meegenomen naar het bureau.’’

De man is aangehouden in verband met wapenbezit, de omgeving van het café werd enkele uren afgezet voor sporenonderzoek. De kogel die is afgeschoten door de agent, lag daarbij enige tijd onder een oranje pilon. Op het tafeltje waarop het pistool lag, stonden verder een geopende Zippo-aansteker en een doosje Smint snoepjes.

Rond 12 uur meldde de politie via twitter dat het wapen dat de 19-jarige Epenaar binnen handbereik had, een balletjespistool betrof. ‘Het wapen had de uiterlijke kenmerken van een echt wapen en is ook verboden’. Over de motieven van de man is nog niets bekend.

Gigantische schreeuw

Omwonende Maarten Derksen stond vanmorgen in de tuin tijdens het incident. Hij keek naar eigen zeggen plotseling in de loop van een politiewapen. ,,Ik zag allemaal agenten met kogelvrije vesten aan en getrokken wapens. Dat was schrikken en ik ben maar even achter een busje gaan staan.’’

Rosalie en haar moeder Marjo wonen boven het café. Ze willen niet met hun achternaam in de Stentor.

Marjo: ,,De agenten zeiden tegen de man dat hij zijn handen omhoog moest doen en op zijn buik moest gaan liggen. Vervolgens klonk er een gigantische schreeuw toen hij werd getaserd. Er klinkt wel vaker geschreeuw in de kroeg hieronder, maar niet op dinsdagmorgen om half negen. Zoiets verwacht je niet in Vaassen.’’

Het onderzoek van de politie trok in de loop van de ochtend veel bekijks.

