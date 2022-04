Politie lost schot in centrum van Vaassen en tasert man die pistool bij zich heeft

Een politieagent heeft vanmorgen een waarschuwingsschot gelost in het centrum van Vaassen. Daarna hebben agenten een man getaserd die een vuurwapen bij zich droeg. Dat meldt Politie Gelderland via twitter.

De politie meldt in dat bericht: ‘We doen nader onderzoek aan de Torenstraat in Vaassen waar we zojuist een man met een vuurwapen aantroffen. Door ons is een waarschuwingsschot gelost’.

Getaserd

De politie verklaart daarin verder dat de man is getaserd en daarna is aangehouden in verband met wapenbezit. ‘De omgeving is afgezet’, meldt de politie verder.

Inmiddels is duidelijk dat het gedeelte van het centrum met rood-witte linten is afgezet voor onderzoek.

De Torenstraat in Vaassen is een belangrijke weg in de buurt van het centrum waar veel automobilisten hun voertuig parkeren, onder andere in de buurt van de DekaMarkt.

