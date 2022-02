Politie lost schoten bij incident azc Harderwijk, persoon gewond

De omgeving van het azc in Harderwijk is afgezet met linten. Hulpverlening is massaal aanwezig en het onderzoek naar de toedracht loopt.

Op het voormalige kazerneterrein Noord-Kranenburg in Harderwijk is in oktober 2016 een tijdelijk azc gerealiseerd om asielzoekers op te vangen. De opvanglocatie biedt plaats aan 800 bewoners. De ligging van het azc in Harderwijk is bijzonder omdat het midden in een woonwijk ligt.