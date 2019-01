Politie moet brandweer bijstaan in Hattem, rest Noord-Veluwe beleeft rustige jaarwisseling

De politie moest in de nieuwjaarsnacht in Hattem in actie komen om ervoor te zorgen dat brandweerlieden hun werk konden doen. Een groep van twintig tot dertig mensen kwam intimiderend over op de hulpverleners. ,,Dit moet niet nodig zijn’’, zegt burgemeester Jan Willem Wiggers.

De brandweer rukte na drieën uit voor een brand aan het eind van de Hoopjesweg in Hattem. Een groep jongeren vierde daar een georganiseerd feest, waarvoor de gemeente een vergunning had afgegeven. ,,Maar op een gegeven moment ging het even te ruig’’, zegt burgemeester Jan Willem Wiggers. ,,Er was teveel vuur en sommigen hadden teveel drank op.’’

In eerste instantie kon de brandweer het vuur blussen, al was de sfeer wel grimmig en kwam de groep van twintig à dertig personen intimiderend over op de brandweerlieden. Toen het vreugdevuur opnieuw werd aangestoken, wachtte de brandweer op begeleiding van de politie. Er werden geen aanhoudingen verricht, omdat de ‘vervelend aanwezige personen’ toen al waren vertrokken.

Vergunning

Wiggers veroordeelt de actie: ,,Mensen moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Alle lof voor de politie en de brandweer.’’ Het is volgens de burgemeester nog te vroeg om te zeggen of de gebeurtenissen gevolgen hebben voor een eventuele vergunning voor de volgende jaarwisseling. ,,We gaan eerst alle feiten op een rij zetten en gaan in gesprek. Daarna gaan we evalueren.’’

Voor de rest verliep de jaarwisseling relatief rustig op de Noord-Veluwe, al brandde in Epe een leegstaande, rietgedekte woning af. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het huis aan de Hoofdstraat zou al gesloopt worden, de brandweer liet het pand daarom gecontroleerd uitbranden.

Brandstichting

Tijdens de bluswerkzaamheden kreeg een van de brandweermannen een object op zijn schouders. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie zette de Hoofdstraat enige tijd af vanwege de rook en omdat er brandweerslangen over de weg lagen. Vermoedelijk is brandstichting de oorzaak.

Waarnemend burgemeester Janneke Snijder hoefde tijdens de nieuwjaarsnacht niet naar Oldebroek te komen. ,,In totaal waren er elf, kleine incidentjes. Vooral met vuurwerk. Op het Meidoornplein in Wezep zorgden jongeren voor wat overlast. ,,Maar dat is elk weekend zo’’, zegt Snijder. ,,Over het algemeen zij we blij met het verloop van de nieuwjaarsnacht.’’