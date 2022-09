Politie onderzoekt gevonden wolf langs A50 bij Heerde: dier stierf niet-natuurlijke dood

Voor jeugd in Heerde is niets te doen en daarom houdt deze voetbal­club een coladisco

Waar kan de opgroeiende jeugd in Heerde terecht om elkaar buiten school te ontmoeten? Dan kom je snel uit op een schoolplein, park, of in het dorpshart. Want verder is er niet veel te doen. Voor voetbalvereniging SEH reden om een feest voor de jongeren tussen 12 en 17-jaar te organiseren. ,,Het is belangrijk om hen wat te bieden’’, zegt jeugdvoorzitter Eric Wagenaar.

23 september