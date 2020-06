Politie onderzoekt link tussen grote vechtpartij en autobranden in Wezep

Van meerdere kanten komen bij deze krant berichten binnen dat twee groepen jongeren elkaar gisteren te lijf zijn gegaan in het winkelcentrum, onder anderen met loden pijpen. Er zouden zelfs twee mensen in het ziekenhuis zijn beland.

Via social media leggen jongeren onderling verder een verband tussen de ruzie en een brand in de nacht die volgde , waarbij twee auto’s zijn uitgebrand.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt of de twee zaken inderdaad verband met elkaar houden. Dat onderzoek wordt bemoeilijkt omdat niemand met naam en toenaam iets over beide zaken wil zeggen en er naar aanleiding van de vechtpartij geen aangiftes zijn gedaan.

Verband

Toen de politie daar met meerdere eenheden arriveerde, was de rust echter enigszins teruggekeerd volgens de woordvoerder. ,,Één van de twee groepen was toen al weg. Dat er mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, is ons niet bekend, er is geen melding geweest van de inzet van ambulances in ieder geval.’’