Politie pakt alsnog verdachten van vernieling Huiskamer Wezep

Een vuurwerkexplosie versplinterde toen de ruiten van het hele portaal. Onbekenden gingen daarna het pand binnen en namen spullen mee die later in de naastgelegen muziekkoepel in brand gingen.

Weggeefwinkel

De Huiskamer van Wezep, gevestigd in een voormalige bibliotheek, is een ontmoetingscentrum. Er zijn onder meer ateliers en een weggeefwinkel in ondergebracht, er is een koffie-inloop en er zijn workshops en vergaderingen. Het pand was al vaker doelwit van vandalen.