Politie pakt verdachte van straatroof in Epe

Zo moet het aantal wildaanrij­din­gen worden terugge­dron­gen op de N310 in Nunspeet

11:20 Met de aanleg van nieuwe wildrasters en een rotonde, moet het aantal wildaanrijdingen op de N310 tussen Nunspeet en Elspeet fors worden teruggedrongen. ,,In overleg met de provincie Gelderland - die eigenaar is van de weg - willen we kijken wat haalbaar én betaalbaar is’’, zegt wethouder Jaap Groothuis.