Politie Putten blijft voorlopig aan de Brinkstraat

De politie in Putten blijft voorlopig gewoon bereikbaar in het politiebureau aan de Brinkstraat, ook al is dat pand nu grotendeels in gebruik door ambtenaren van de gemeente Putten.

Politiewoordvoerder Frank Brouwer zegt dat de politie Putten in elk geval nog in het politiebureau beschikbaar is voor de inwoners van Putten, totdat de renovatie van het gemeentehuis klaar is. De verbouwing van het gemeentehuis is net begonnen en duurt minimaal tot september 2019.

De politie is van maandag tot en met vrijdag beschikbaar in het politiebureau aan de Brinkstraat 67, van 10 tot 12 uur. Op de bovenverdieping van het politiekantoor werken sinds deze maand ambtenaren van de gemeente Putten, die niet in het gemeentehuis terecht kunnen vanwege de renovatie.

Diaconale fietsen

Een deel van het gebouw is daarnaast nog verhuurd aan de Stichting Diaconaal Platform Putten voor de opslag van fietsen. Tot voor kort huurde het Diaconaal Platform daarvoor een loods aan de Hooiweg 4C, maar die is afgebroken. De fietsen worden uitgeleend aan statushouders, zodat die mobieler zijn. Het gaat om fietsen zonder eigenaar, die het Diaconaal Platform van de politie had gekocht.

Gemeentehuis