Politie ramt auto bij achtervolging door Harderwijk

Eindelijk weer goede medische voorzie­ning voor militairen in Ermelo

19:03 Defensie neemt begin volgend jaar het nieuwe gezondheidscentrum in gebruik op de kazerne in Ermelo. Dat blijkt uit de Rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De medische post kwam in opspraak omdat in de oude gebouwen niet langer verantwoorde zorg kon worden gegeven.