Politie schiet gericht bij dreiging op azc Harderwijk, man die al eerder stampij maakte gewond aan been

updateDe politie heeft vanmiddag gericht geschoten bij een incident aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk. Een man die met een mes dreigde, wilde ook na het lossen van waarschuwingsschoten zijn actie niet stoppen. Daarop werd hij in zijn been geschoten.

De verdachte heeft eerder voor problemen gezorgd. Volgens azc-locatiemanager Thami Zabda had de man vorige week ook al stampij gemaakt. Over de precieze aanleiding geeft hij geen nadere informatie. ,,Maar hij begon vandaag weer.’'

Deze keer liep het uit de hand. De man had ook al stenen gegooid. Medewerkers en bewoners van het azc, waaronder alleengaande minderjarigen die sinds kort in Harderwijk zijn ondergebracht, zijn erg geschrokken, aldus Zabda.

Vier keer geschoten, zegt een van de bewoners

,,Quatre”, zegt een van de jongens op het trapveldje naast het azc in het Frans. Hij steekt vier vingers omhoog en maakt dan het gebaar van iemand die schiet: vier keer is geschoten. Of hij het zelf heeft gezien kan hij niet echt duidelijk maken. En waarom geschoten is? ,,Pourqoui?” Hij haalt z’n schouders op. Hij weet het niet.

Agenten waren opgeroepen omdat de openbare orde op het azc-terrein verstoord werd. Ter plaatse bleek de man met een steekwapen te zwaaien. Hij reageerde niet op verzoeken van de politie. Ook waarschuwingsschoten maakten geen indruk.

Beenletsel

De situatie bleef bedreigend. Daarop is gericht geschoten. De man is daarbij in zijn been geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche is ingelicht omdat er politieschoten gelost zijn en gaat onderzoek doen naar de toedracht.

Een paar uur later is de situatie op het terrein rustig. Kinderen spelen op het speelplaatsje op het terrein. Asielzoekers die het terrein op willen worden naar een zijingang verwezen. Politie overlegt met elkaar achter de hekken.

Op het voormalige kazerneterrein Noord-Kranenburg in Harderwijk is sinds 2016 een tijdelijk azc gerealiseerd om asielzoekers op te vangen. De opvanglocatie biedt plaats aan achthonderd bewoners. Het terrein ligt weliswaar in een woonwijk maar er staan nauwelijks woningen direct bij het terrein.

Buurman Lashen Guilich woont naast het azc-terrein en is lid van de bewonersgroep die regelmatig overleg voert met het azc. ,,Helemaal niets van gemerkt”, zegt hij in de deuropening. ,,Ik zag het pas later in de appgroep, dat mensen het op internet hadden gezien.’’ Volgens hem is het de laatste tijd juist erg rustig en zijn er geen problemen in de buurt.

