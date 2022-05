Politie stuit in zaak doodgeschoten wolf op de Veluwe op mannen in blauwe overall: wie zijn zij?

Wie zijn die twee mannen die vlak voor de ontdekking van de doodgeschoten wolf op de Veluwe bij Stroe bij de vindplaats stonden? Dat wil de politie nu weten. Via het televisieprogramma Opsporing verzocht vroeg die dinsdagavond nogmaals om informatie over de zaak.

Een eerdere uitzending in november 2021 leverde volgens een politiewoordvoerder al met al tientallen tips op, waaronder ‘heel bruikbare’. Naar aanleiding van nader onderzoek is de politie nu op zoek naar de twee mannen, die beiden een blauwe overall en groene kaplaarzen droegen.

Zij stonden op vrijdagochtend 1 oktober vorig jaar rond kwart voor negen bij een witte bestelauto, waarschijnlijk een Volkswagen Caddy, en een grijsblauw busje met daarachter een houtkleurige aanhanger voor kleinvee en pony’s.

Ruim een uur later, omstreeks tien uur, vond een voorbijganger een dode wolf in een greppel aan de Stroeërschoolweg bij Stroe, vlak bij Barneveld. Uit onderzoek bleek dat het dier is beschoten. Deskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging gaat ervan uit dat het langs de weg is neergelegd. De wolf, genaamd GW1490m, leefde in en rond natuurgebied Planken Wambuis bij Ede.

Beloning van 16.000 euro

De Faunabescherming loofde eerder al een beloning van 16.000 euro uit voor de tip die leidt naar een doorbraak in de zaak. Omdat de wolf een Europees beschermd dier is, spreekt de politie van een ‘ernstig misdrijf’.

Mensen die weten welke twee mannen worden gezocht, of het misschien wel zelf zijn, kunnen contact opnemen met de politie via een speciaal online tipformulier óf de zogenoemde opsporingstiplijn bellen op 0800-6070. Anoniem reageren kan via 0800-7000. Ook informatie over de witte bestelwagen of het busje met de aanhanger is welkom.

