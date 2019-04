Politie valt bedrijfspand in Ermelo binnen: ‘de hele nacht stonden hier agenten met mitrailleurs in de straat’

Park Paviljoen gekozen als naam voor nieuw publieksge­bouw op De Hoge Veluwe

18 april Het nieuwe publieksgebouw in Nationale Park De Hoge Veluwe gaat Park Paviljoen heten. Deze suggestie van Irene Ketting uit Rhoon was volgens de jury de beste, omdat de naam iets vertelt over wat het gebouw is. Park Paviljoen kreeg de voorkeur boven namen die bijvoorbeeld naar het verleden verwijzen. In het gebouw worden het Parkrestaurant, een informatiebalie, zalen en de Parkwinkel gehuisvest.