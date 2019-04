Politie valt drugspand binnen na schietincident tussen familieleden in Ermelo: ‘Agenten stonden met mitrailleurs in de straat’

Rechtbank: brandstich­tin­gen door mannen uit Nunspeet en Apeldoorn waren pogingen tot liquidatie

15:04 De rechtbank in Almelo veroordeelt drie mannen tot jarenlange celstraffen voor brandstichtingen in 2017 in Almelo. De brandstichtingen waren voorbereid en daarmee is er sprake van voorbedachten rade, en dus pogingen tot moord.