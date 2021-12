Politie valt woning Harderwijk binnen na melding over vuurwapen, maar vindt wat anders

UPDATEPolitieagenten in Harderwijk hebben rond 12 uur een inval gedaan in een pand aan de Marsdiep. In woning zou een vuurwapen zijn gezien. Bij onderzoek in de woning is geen wapen aangetroffen. Wel zijn hierbij harddrugs gevonden, daarvoor is één persoon aangehouden.