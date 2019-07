Politie verbijsterd over onbegrip na ernstig ongeluk Zeewolde: ‘Iemand was aan het vechten voor z’n leven’

videoDe politie Zeewolde heeft in een aangrijpende oproep op Facebook gefrustreerde automobilisten de les gelezen. Aanleiding was een zwaar ongeval op de Gooiseweg gisteravond. De weg bleef lang afgesloten en agenten kregen daarop woedende reacties van automobilisten. ‘Maar er was iemand aan het vechten voor zijn leven.’

Het ongeval vond om 16.30 uur plaats. Er waren vijf auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Vanwege de enorme ravage én meerdere gewonden, bleef de weg urenlang dicht.

Lees ook Meerdere gewonden bij flinke aanrijding op Gooiseweg in Zeewolde, verkeer wordt omgeleid Lees meer

Volledig scherm De Gooiseweg werd lange tijd afgesloten voor verkeer, in verband met een zwaar ongeval. © Caspar Huurdeman

Maar niet alle weggebruikers hadden begrip voor die afsluiting, schrijft de politie op Facebook. ,,Na een werkdag wil iedereen graag zo snel mogelijk naar huis. Wij, hulpverleners, stuiten elke keer op onbegrip van medeweggebruikers die hun route dan moeten wijzigen in verband met een wegafsluiting. Lieve bestuurders, wij sluiten niet zomaar een weg af!’’

Vechten voor zijn leven

Het ernstige ongeluk had de nodige voeten in de aarde, schrijven de agenten. ,,Er zat iemand bekneld in zijn voertuig die aan het vechten was voor zijn leven. Een stukje begrip van de medeweggebruikers is dan ook wel op zijn plaats.’’

Je kan ook omdenken, vindt de politie. ,,In plaats van uw frustratie te uiten over de diverse wegafsluitingen. U bent tenminste nog wél onderweg naar huis, enkel met een omweg.’’ En onderaan het berichtje schrijven ze met een hashtag: doe's lief.

Quote Mijn man kwam later thuis, maar hij kwam wel thuis. Isabella van Dijk-Verdoorn op Facebook