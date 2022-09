Politie waarschuwt: fietsendrager is roofgoed op de Veluwe

Gebeurt er voldoende in het centrum van Putten? ‘Er valt hier eigenlijk niks te beleven’

Waar in omliggende plaatsen het ene evenement na het andere wordt georganiseerd, gebeurt er in Putten volgens sommige ondernemers maar bar weinig. En dat jaagt mensen én ondernemers weg, zeggen ze. Maar is het centrum van Putten dan echt zo saai? ,,We moeten hier veel meer samenwerken.’’

8 september