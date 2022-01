Politie West-Veluwe vangt niet alleen boeven... maar ook vis!

Gefrus­treer­de kioskhou­der John vangt bot bij rechter en moet Epe nu zelf duizenden euro’s betalen

Hij eiste 328.919,83 euro voor het onrecht waarvan hij vindt dat Epe hem heeft aangedaan. In de rechtszaak die John van Barneveld tegen de gemeente had aangespannen, komt hij echter van een koude kermis thuis. Niks schadevergoeding van de gemeente omdat die ten onrechte zijn kiosk op het hertenkamp liet slopen. Het is Van Barneveld zelf die een forse rekening krijgt: 5649 euro.

12 januari