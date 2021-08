Politie zoekt paar schoenen na arrestatie in Wezep: ‘Raak ze niet aan, bel ons’

‘We weten niet hoe de schoenen eruit zien’, meldde de politie. ‘De schoenen zijn mogelijk verstopt in de bosjes of op een dak van een schuur gegooid. Ziet u een paar schoenen dan horen wij dit graag. Gelieve de schoen bij aantreffen niet aan te raken. Alvast dank voor uw hulp’.

Inbraak Wezep

De tweet volgde na een eerder bericht waarin gemeld werd dat er vannacht een inbraak had plaatsgevonden in een winkel aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep. ‘We hebben daarvoor één persoon aangehouden. Wij zijn in gebied Zuiderzeestrwg/ Ruitersveldwg/Veluwelaan/Nieuwlandswg op zoek naar een paar schoenen’.

Politiewoordvoerster Jacqueline Rustidge lichtte later toe: ,,Iets na 03.00 uur kregen wij een melding van een inbraak in het centrum van Wezep. Omdat onze mensen razendsnel ter plaatse waren, konden zij bij de winkel een 27-jarige verdachte uit Zeist aanhouden. De man stond echter zonder sokken bij de winkel, vandaar de vraag. Als iemand ze vindt: raak ze niet aan en bel de politie.’’

Over de eventuele buit wil de politievrouw nog niets kwijt. ,,We hebben de zaak in onderzoek, het enige wat we kunnen melden is dat er mogelijk een tweede verdachte betrokken was bij de inbraak waarnaar wij op zoek zijn.’’