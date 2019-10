Politie zoekt parkeerders in Oldebroek om dodelijk ongeluk beter te begrijpen

Boswachter beduusd van bereidheid Ermelo om te helpen op de Groeven­beek­se hei

14:43 Aan de oproep om als inwoners van Ermelo morgen mee te doen aan de ‘Helpen op de Hei-dag’ is gretig gehoor gegeven. Met 150 deelnemers is het plafond bereikt. De opschoonactie op de Groevenbeekse hei is het alternatief van de gemeente voor het gebruik van gif, waar vorig jaar veel ophef over ontstond.