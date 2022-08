Politie zoekt vermiste vrouw (59) in Ermelo: ‘Loopt met een wandelstok’

‘Verhaal van Nederland’ levert Hattem prettig hoofdstuk op: enorme belangstel­ling voor stadswande­lin­gen

Het zijn gouden tijden voor het toerisme in Hattem. Volgens stadsgids Gerard Libert (73) is de populariteit van het Hanzestadje en haar geschiedenis onmiskenbaar gestegen sinds het NTR-programma Het verhaal van Nederland een audiotour over Hattem lanceerde. ,,We hebben zes nieuwe stadsgidsen aangenomen.’’

