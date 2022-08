Politie zoekt vermiste vrouw (59) in Ermelo

Wéér protest bij Stroe: geluids­scherm bij afslag A1 beschil­derd met omgekeerde vlag

Over een lengte van pakweg 100 meter is de geluidswal langs de A1 bij Stroe beschilderd met de omgekeerde Nederlandse vlag. De schildering is aangebracht op de snelweg ter hoogte van de afslag 17 naar Stroe. Rijkswaterstaat gaat vanavond de boel schoonmaken.

10 augustus