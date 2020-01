Postuum eerbetoon in Ermelo aan ‘opa’ Pietraroia

George Pietraroia werd op 11 juli 1885 geboren in Semarang op het eiland Java. Als 13-jarige jochie trad hij toe tot het Korps Pupillen in de Oost en bleef tot 1915 in dienst van het leger. Het is bekend dat hij vocht in Midden-Sumatra en op Atjeh en dat hij het uiteindelijk schopte tot sergeant.

Krijgsgevangen

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, meldde de veteraan zich weer. Zijn opkomst is niet geregistreerd, evenals zijn militaire staat van dienst uit die tijd. Waarschijnlijk doordat hij al ver in zijn pensioentijd zat en toch wilde dienen voor het Nederlandse belang in NL-Indië. Wel is duidelijk dat hij in 1942 krijgsgevangen is gemaakt door de Japanse bezetter, dat hij ziek werd en dat hij in 1944 in het POW (prisoners of war) camp in Java overleed.