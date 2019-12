Precies zes maanden keutels aan de lopende band op de Veluwe: de wolf is officieel terug in ons land

VideoVanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2019 maakten. Geselecteerd door de redactie: de 19 beste verhalen van 2019. Vandaag het verhaal over de wolf in Nederland. Het dier is een blijvertje. Dat werd dit jaar wel duidelijk.



De wolf is terug in Nederland - nu echt. Wolvin GW998f ‘woont’ vandaag (25 januari 2019, red.) precies zes maanden op de Veluwe en daarmee is ze officieel een blijver. Het roofdier laat voortdurend visitekaartjes achter in de vorm van drollen: ‘Dit is mijn gebied.’ Na de otter en de bever hebben we vanaf vandaag dus een soort die terug is van weggeweest. Daarom: 7 vragen over het nieuwste roofdier van ons land.