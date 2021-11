Predikant uit Heerde pleit voor kerkcodicil: ‘Steeds vaker wordt afgezien van kerk bij uitvaart’

VIDEO Hé is dat nu een wild zwijn aan de ‘verkeerde kant’ van de IJssel?!

In de uiterwaarden van de IJssel tussen Wijhe en Zwolle scharrelt een wild zwijn. Dat is bijzonder, want wilde zwijnen horen helemaal niet aan de Overijsselse kant van de rivier te zijn. De keiler moet het stromende water over gezwommen zijn.

26 november