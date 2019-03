Premier Rutte dit weekeinde in zijn vakantieland Putten

De premier wil na de campagneopname ‘zeker wél’ de Stentor te woord staan. De opname is voorbij, Rutte wandelt richting de pers als er consternatie is. De opnameleider laat Rutte’s vaasje uit de reclame omvallen. Het rinkelt-de-kinkelt, er klinkt al een sorry, maar het vaasje eindigt wonderwel onbeschadigd op het tafelblad. Rutte lacht zijn tanden bloot. Als hij een holle kies zou hebben, had je hem nu kunnen zien. Indien het vaasje kapot was gevallen, dan had hier op de Veluwse vloer Nederland aan barrels gelegen, duidt de baas van het land.

Lelijk

De premier vergeleek in de media Nederland met een teer vaasje. Zo’n Delfts Blauw vaasje, dat bij opa en oma op de kast staat. Een vaasje dat soms lelijk kan zijn, omschreef Rutte. ,,Maar een vaasje, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere Nederlanders vasthouden.’’ En hij waarschuwde voor wat er gebeurt als samenlevingen het „vaasje” laten vallen: „Kijk naar Groot-Brittannië. Daar hebben de politici en de inwoners vergeten wat ze samen bereikt hadden. Nu zitten ze in de chaos.’’

Putten

Dat de premier het vaasje ook lelijk noemde, zat Jorrit Heinen dwars. De directeur van Heinen Delfts Blauw in Putten, de grootste leverancier van Delfts keramiek, schreef Rutte een brief. Kom naar Putten, om te zien dat onze vaasjes niet lelijk zijn. En warempel: Rutte is vandaag gekomen. Om de aftrap van de VVD-campagne in deze Delfts blauwe hemel te verrichten.

Jorrit Heinen plaagt Rutte bij aanvang, voor het oog van zo’n honderd geïnteresseerden. VVD’ers, pers, medewerkers van Heinen. ,,Wij zijn een honderd procent Nederlands familiebedrijf. U hoeft dus nooit aandelen te kopen, zoals bij Air France-KLM, om eigenaar te blijven.’’ Verwijzend naar de actualiteit. Nederland kocht onlangs, om grip te houden op de Nederlandse luchtvaart, aandelen in Air France-KLM.

Vakantie

Dat je voor Delfts blauw naar Putten moet… ,,Ja, dat was nieuw voor mij’’, zegt Rutte. ,,Ik had het kunnen weten, want ik ken Putten goed. Ik vier hier vaak vakantie. De natuur. De rust. Erg fijn.’’

Naast dat er een campagnefilmpje wordt opgenomen, signeert Rutte enkele vaasjes. Aan het einde ontvangt de man van het torentje zeshonderd vaasjes met een molentje. Die gaat de VVD uitdelen tijdens de campagne.

Terugbetalen