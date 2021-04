Prijzenfestival in Oosterwolde, iedereen blij: winnaars met vakantiehuis en dorp met nieuw dorpshuis

Koffie, limonade en een gebakje: het is feest vanmiddag in dorpshuis De Heerdt in Oosterwolde. De genodigden stralen, de één net ietsje meer dan de ander op dit prijzenfestival want dat is het. Er staan boeketten bloemen klaar voor de winnaars van de Superloterij Hart van Oosterwolde.

Maar er is meer. Er worden e-bikes uitgedeeld maar ook waardecheques voor een nieuwe keuken en een elektrische auto. En dan is het moment aangebroken waar volgens penningmeester Henk van Os van de organiserende stichting ‘iedereen in Nederland en zeker in Oosterwolde al een jaar lang over wordt gesproken: wie gaat het vakantiehuis ter waarde van 150.000 euro winnen?’.