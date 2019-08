Prinses Beatrix komt naar 't Harde voor campagnedag van jeugdvoetballers

EigenwijZ in Ermelo: koffie, thee en chocolade, maar dan net een beetje anders

16:00 Haar baan in de zorg zegde Machteld van de Kamp (44) er voor op. Haar partner Richard Spiekstra (50) deed hetzelfde bij de Sligro. En waarvoor? Om hun droom van een eigen winkel in Ermelo te verwezenlijken. In de Stationstraat openen ze zaterdag EigenwijZ, een speciaalzaak voor koffie, thee en chocolade. Machteld ziet de opening met vertrouwen tegemoet: ,,De planning is strak, het gaat gewoon afkomen, daar heb ik geen buikpijn van.”