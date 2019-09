Prinses Margiet bezoekt ‘s Heeren Loo in Ermelo om oogonderzoek te steunen

Video Elburg maakt zich op voor 112-invasie

18:02 Alles wat een zwaailicht heeft of ook maar enigszins met hulpverlening te maken heeft, is zaterdag te vinden in Elburg. Bij de brandweerkazerne worden de 112 Beurs en het 112 Event gehouden. Na het onverwachtse succes van de eerste editie, worden dit jaar opnieuw tienduizenden bezoekers verwacht. ,,Om te laten zien wat we kunnen en waar wij trots op zijn.”