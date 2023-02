Prinses Margriet viert tachtigste verjaardag in Apeldoorn met groot koninklijk gezelschap

Prinses Margriet en Pieter van Vollenho­ven bijna te laat voor nieuwjaars­re­cep­tie door ongeluk op A1

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren gisteren bijna te laat voor de traditionele nieuwjaarsontvangst van het koningspaar in het Paleis op de Dam in Amsterdam. De rit naar het paleis was nogal omslachtig, zo schrijft Van Vollenhoven op Twitter.

18 januari