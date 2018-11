PRO21 ziet hoge nood rond openbaar toilet in Nijkerk

Zwijnen­jacht in bebouwde kom Epe: ‘schieten tussen woningen gebeurt niet’

18:00 Jagers gaan gemiddeld twee keer per week op pad om wilde zwijnen te schieten in de bebouwde kom van Epe. Maar dat is in feite niets nieuws onder de zon, zo laat woordvoerder Oscar Tutert van de gemeente weten. ,,Het gaat om een bestaande maatregel. Schieten gebeurt voornamelijk 's nachts en is gebonden aan strikte regels.’’