Problemen stapelen zich op voor campingbeheerder Jan Willem uit Vaassen: ‘Nu heb ik ook geen inkomen meer’

Boer Beerd (59) maakt bijzondere move: zonder politieke ervaring wethouder in Oldebroek

Van boer tot wethouder. Dat is sowieso een opvallende stap. Maar in deze tijd helemaal. Beerd Flier (59) maakt ’m toch echt in Oldebroek. En eenmaal raden wat hij in zijn pakket krijgt. Inderdaad: stikstof.

3 juli