Proef GGZ: politieauto en ambulance taboe voor verwarde persoon

De personen in kwestie worden vanaf 1 september bij crisissituaties door de eigen vervoersdienst van A naar B gebracht. Voor mensen met verward gedrag die in crisis geraken, maar ook voor hun naasten, is een confrontatie met de politie soms zeer ingrijpend, niet passend en onnodig stigmatiserend, motiveert GGZ Centraal de proef. Vervoer met een politieauto naar of van een ggz-instelling draagt volgens de GGZ meestal niet bij aan herstel. Ook ambulancevervoer is vooral ingericht voor fysiek zieke patiënten en sluit ook niet volledig aan bij de situatie van een angstige of verwarde patiënt.