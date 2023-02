Proef in Harderwijk met houder op afvalbak voor plastic flesjes. Maak een ander blij met het statiegeld

De doneerring, een ijzeren houder in de vorm van een halve maan met gaten voor de flesjes, is gemonteerd op vijf openbare afvalbakken op drukbezochte locaties in Harderwijk: station en Stationsplein, het Strandeiland, de Wijde Wellen en op de Markt. In de houder passen ook drankblikjes. Per 1 april is het mogelijk om metalen (fris)drankblikjes in te leveren voor statiegeld.

Simpel en laagdrempelig

De gemeente Harderwijk besloot tot de proef nadat de gemeenteraad een motie aannam naar aanleiding van de landelijke campagne van The Happy Activist (DoneerRing). Wethouder Edwin Enklaar hoopt dat de petflesjeshouders hun waarde in Harderwijk bewijzen. ,,Het is een simpele en laagdrempelige manier om iets voor het milieu en je medemens te doen. Helaas zien we nog te vaak petflesjes opduiken in het openbaar groen of tussen het restafval. Met de houders op afvalbakken willen we mensen ertoe bewegen de flesjes bij, maar niet in de afvalbak achter te laten. Zo belanden ze niet in de natuur of op de vuilnisbelt en kan iemand die wil het statiegeld innen.’’