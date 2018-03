Proefloop omstreden Nunspeetse The Passion verloopt in vrede

Man uit Nunspeet met 168 km/u over A50 waar 90 is toegestaan

12:59 Een twintigjarige man uit Nunspeet scheurde zaterdagavond met 168 kilometer per uur over de A50 bij Heteren. Vanwege het slechte wegdek, de harde wind én de temperatuur die onder het vriespunt lag was er voor de politie reden genoeg om het rijbewijs van de man in te nemen.