Progressief Ermelo adopteert als eerste ‘partij’ rotonde Horsterweg

Strikt genomen is het dan ook de vereniging Progressief Ermelo (en niet de partij) die de rotonde voor vijf jaar heeft geadopteerd, legt fractievertegenwoordiger Aad Bezemer uit. ,,Dan is het volgens de regels toegestaan. Het is niet zo dat we daar over twee jaar, bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, spandoeken mogen ophangen of iets dergelijks. We mogen er - net als andere bedrijven en verenigingen die rotondes adopteren - niet meer dan twee bordjes van beperkte omvang bij plaatsen met onze naam er op.’’

Blije bijen

Doel is echter wel om de naamsbekendheid van de partij te verhogen. ,,We vinden dit project wel bij ons passen, als sociale en groene partij’’, zegt Bezemer. Idee is om er een bloemrijke en groene rotonde van te maken, die aantrekkelijk is voor bijen en andere insecten. Afgelopen zaterdag gingen de eerste 3900 bloembollen de grond in, waaronder een flink aantal gele narcissen. ,,Het is al een tijdje onze gewoonte om die bloemen in verkiezingstijd uit te delen. Het is een beetje ons symbool geworden; wat dat betreft wordt dus wel echt ‘onze’ rotonde.’’