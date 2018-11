Project tiny houses aan Rappad Harderwijk gaat pas door bij drie deelnemers

Weekend­tips: Yoga in Deventer en Steenwij­kers hossen in lederhose

15:03 In Deventer gaan honderden yogaliefhebbers zich zondag inspannen op het moment dat bierliefhebbers in Steenwijk waarschijnlijk nog aan het bijkomen zijn van het Oktoberfest. Het is een greep uit de activiteiten van komend weekend in deze regio. Nog geen plannen? Doe in dit overzicht met weekendtips inspiratie op.