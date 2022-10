Prominente rol scholieren bij herdenking in Putten: ’Het verhaal van de razzia maakt veel indruk’

Voorlopig nog geen pmd-containers bij winkelcen­tra in Harderwijk: ‘Iedereen is voor de gek gehouden’

Plastic, metaal en drankkarton kan op z’n vroegst pas over een half jaar bij winkelcentra in Harderwijk worden ingeleverd. Het is bovendien nog onzeker of de pilot - die eigenlijk 1 oktober van dit jaar van start zou gaan - wel op deze manier wordt gehouden. ,,Ik noem dat kiezersbedrog.’’

28 september