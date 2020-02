ProRail woest op onbekenden die winkelwagen op spoor bij Wezep zetten: ‘Hoe haal je dit in je hoofd?’

update 150 badgasten het water uit bij zwembad Calluna in Ermelo

11:52 Zwembad Calluna in Ermelo is zaterdag in het begin van de middag ontruimd nadat medewerkers en badgasten een vreemde lucht roken. De 150 badgasten moesten het water uit. Het zwembad bleef zaterdag dicht maar ging zondagmorgen weer open; de sauna is buiten werking.