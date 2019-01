Protestants Trinity uit Wezep op katholiek wereldpodium in Panama

Elburgse scholieren bieden ‘Gelders’ boek en lespakket over Sobibor aan

13:12 Scholieren van het Nuborgh College in Elburg bieden woensdag een lespakket en een boek over Sobibor aan op het provinciehuis in Arnhem. Het lespakket is bedoeld voor scholieren van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.