Provinciale weg N303 bij Putten wordt 60-kilometerbaan

Dat bleek woensdagavond tijdens een presentatie van de plannen in restaurant Buitenlust in Voorthuizen. Recent hebben de drie gemeenten Putten, Barneveld en Nijkerk, waar dit deel van de N303 ligt, zich achter het standpunt geschaard van de klankbordgroep die meedacht met de provincie Gelderland. Deze klankbordgroep was opmerkelijk eensgezind: de Voorthuizerstraat moet een 60-kilometerweg worden.